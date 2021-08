PADRE8AGO - ARTE O DIA

Publicado 08/08/2021 06:00

Neste domingo celebramos o Dia dos Pais. A figura do pai é tão importante no contexto familiar que Deus desejou que seu filho Jesus vindo ao mundo, tivesse um. José foi o escolhido para assumir a paternidade do menino Deus. O ser guardião é a característica de São José: é a sua grande missão. Protegendo Jesus, o educando a crescer em idade, sabedoria e graça, ele constitui um modelo para cada pai.



Devemos olhar para José como o modelo do educador que protege e acompanha Jesus no seu caminho de crescimento. Comecemos pela idade, que constitui a dimensão mais natural, o crescimento físico e psicológico. Juntamente com Maria, José cuidava de Jesus antes de tudo a partir deste ponto de vista, ou seja, o criou a fim de que não lhe faltasse o necessário para um desenvolvimento sadio. E ainda o ensinou o seu trabalho de carpinteiro.



Passemos à segunda dimensão da educação de Jesus, a da sabedoria. Diz a Escritura que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor não no sentido de medo, mas de respeito sagrado. José foi para Jesus exemplo e mestre desta sabedoria, que se alimenta da Palavra de Deus. Podemos pensar no modo como José educou o pequeno Jesus a ouvir as Sagradas Escrituras, principalmente o acompanhando à sinagoga de Nazaré.



E por fim, a dimensão da graça. Este âmbito educativo é o mais específico da fé, da oração, da adoração e da aceitação da vontade de Deus e do seu desígnio. Também e sobretudo nesta dimensão da graça, José educou Jesus primariamente com o exemplo de

um homem justo, que se deixa sempre guiar pela fé.



Hoje, rezemos pelos pais, para que permaneçam sempre próximos de seus filhos. Que sejam para eles como São José: guardiões do seu crescimento em idade, sabedoria e graça.