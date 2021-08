PADRE1AGO - ARTE O DIA

PADRE1AGOARTE O DIA

Publicado 01/08/2021 00:00

Muitas pessoas vivem um tempo de incerteza devido a problemas socioeconômicos que atingem especialmente os mais pobres. Devemos ter coragem para enfrentar todos os desafios e contrariedades do nosso tempo. Se faz necessário manter o nosso olhar fixo em Jesus e com fé abraçar a esperança do Reino de Deus que o próprio Jesus nos traz. Um Reino de justiça e paz que se manifesta através de obras de caridade, que por sua vez aumentam a esperança e fortalecem a fé.

Na tradição cristã, fé, esperança e caridade são muito mais do que sentimentos ou atitudes, são virtudes infundidas em nós pela graça do Espírito Santo. Essas virtudes nos incentivam a assumir um espírito criativo e acolhedor. E é quando temos consciência do nosso ser social, que acolhemos os mais fragilizados e marginalizados.

Publicidade

É importante que para esse ímpeto de solidariedade a gente se mantenha firme na oração. Não esqueçamos que o Pai Nosso é a oração dos pobres. De fato, o pedido do pão exprime a entrega a Deus das necessidades primárias da nossa vida. Tudo o que Jesus nos ensinou com esta oração exprime o grito de quem sofre pela falta do necessário.

O Pai Nosso é uma oração que se exprime no plural: o pão que se pede é nosso, e isto implica coparticipação e responsabilidade comum. Nesta oração, todos reconhecemos a exigência de superar qualquer forma de egoísmo para termos acesso à alegria da partilha.

Publicidade

O Santuário Cristo Redentor se mantém firme na missão de ajudar aqueles que mais precisam através da Campanha social "Cristo Redentor, Eu quero doar". E através da solidariedade de cada doador, conseguimos distribuir mais de 400 toneladas de alimentos. Que o Redentor nos auxilie nesta difícil, mas tão necessária missão de ajudar o outro que nada tem.