Publicado 25/07/2021 00:00

Rio - Neste domingo, 25 de julho, o Papa Francisco institui o I Dia Mundial dos Avós e dos idosos e preparou uma mensagem especial para a ocasião com o tema: "Eu estou contigo todos os dias" (Mt28, 20). Já é tradição da Igreja celebrar os avós no dia 26 de julho, data dos Santos Joaquim e Ana, avós de Jesus.

São Joaquim e Sant'Ana fazem parte de uma longa corrente que transmitiu a fé a Maria. Vemos através deles o valor precioso da família como lugar privilegiado para transmissão da fé!

Como os avós são importantes para comunicar o patrimônio de humanidade e de fé que é essencial para qualquer sociedade. E como é importante o encontro entre as gerações, principalmente dentro da família. Este diálogo é um tesouro que deve sempre ser conservado.

Em sua mensagem, ainda preocupado com o contexto da pandemia, no qual os idosos são os que mais sofrem, o Papa se mostrou solidário e atento. Ele destaca que Deus conhece cada uma das tribulações deste tempo e está junto daqueles que vivem a dolorosa experiência da solidão.

Mesmo quando tudo parece escuro, o Senhor envia anjos para consolar a solidão repetindo: Eu estou contigo todos os dias. Este anjo algumas vezes terá o rosto dos netos, outras vezes, dos familiares, dos amigos de longa data ou conhecidos.

Mas o Senhor nos envia os seus mensageiros também através da Palavra divina, que Ele nunca deixa faltar na nossa vida. Devemos criar o hábito de ler todos os dias uma página do Evangelho, rezar com os Salmos, ler os Profetas! Ficaremos comovidos com a fidelidade do Senhor.

Hoje, saudemos os avós com muito carinho e agradecemos pelo testemunho de sabedoria que nos oferecem continuamente.