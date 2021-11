PADRE28NOV - ARTE O DIA

Publicado 28/11/2021

Hoje começa o Advento, o tempo litúrgico que nos prepara para o Natal, e nos convida a elevar o olhar e abrir o coração para receber Jesus. No Advento não vivemos unicamente a expetativa do Natal; somos convidados também a despertar a expectativa da vinda gloriosa de Cristo — quando, no fim dos tempos, Ele há de voltar — nos preparando para o encontro final com Ele, mediante escolhas coerentes e corajosas.



Recordamos o Natal, esperamos a vinda gloriosa de Cristo e inclusive o nosso encontro pessoal: o dia em que o Senhor chamará. Durante estas quatro semanas, somos chamados a abandonar um modo de viver resignado, e sair alimentando esperanças, nutrindo sonhos para um novo tempo.



Vigiar e orar: assim devemos viver este tempo, a partir de hoje até ao Natal. O Advento nos convida a um compromisso de vigilância, olhando para fora de nós mesmos, ampliando a mente e o coração, para nos abrirmos às necessidades das pessoas, dos irmãos, ao desejo de um mundo novo.



A segunda atitude para viver bem o tempo da expetativa do Senhor é a oração. Trata-se de nos erguermos e de rezarmos, dirigindo os nossos pensamentos e o nosso coração a Jesus, que está prestes a chegar. Que a Virgem Maria, que nos traz Jesus, mulher da expetativa e da oração, nos ajude a revigorar a nossa esperança nas promessas do seu Filho Jesus, para nos levar a experimentar que, através das adversidades da história, Deus permanece sempre fiel.

Padre Omar