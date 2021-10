Publicado 24/10/2021 01:00

Hoje, a Igreja celebra o Dia Mundial das Missões. Mas o que isso significa? Que todos nós, batizados, temos a importante missão de anunciar Jesus Cristo. Quem ama se coloca em movimento, cria relações que geram vida. Cada um de nós é uma missão no mundo, porque somos fruto do amor de Deus.

A Igreja está em missão: a fé em Jesus Cristo nos dá a justa dimensão de todas as coisas, nos fazendo ver o mundo com os olhos e o coração de Deus. Uma Igreja em saída requer constante e permanente conversão missionária. Muitos santos nos dão testemunho, mostrando como é possível esta abertura ilimitada, esta saída impulsionada pelo amor.

Todos os anos o Papa escreve uma mensagem para essa data. O tema do Dia Mundial das Missões deste ano – “não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos” (At4, 20) – é um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração. Esta missão é, e sempre foi, a identidade da Igreja: ela existe para evangelizar.

No isolamento pessoal ou se fechando em pequenos grupos, a nossa vida de fé esmorece, perde profecia e capacidade de encanto e gratidão; por sua própria dinâmica, exige uma abertura crescente, capaz de alcançar e abraçar a todos.

O Papa Francisco destacou que, especialmente nestes tempos de pandemia, é importante aumentar a capacidade diária de alargar os nossos círculos, chegar àqueles que, espontaneamente, não sentiria como parte do meu mundo de interesses, embora estejam perto de nós. Viver a missão é aventurar-se no cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com Ele, acreditar que a pessoa ao meu lado é também meu irmão.