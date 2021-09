Arte coluna Padre Omar 26 de setembro - Arte Paulo Márcio

Publicado 26/09/2021 06:00

Aproxima-se a grande celebração dos 90 anos do Cristo Redentor, monumento símbolo do nosso país. A festa será uma extensão dos braços abertos do Cristo Redentor, que acolhe a todos sem distinção, e pretende alcançar aqueles que mais precisam. De 12 a 16 de outubro, acontece na Catedral, no Centro do Rio de Janeiro, uma grande feira de cidadania.



Administrado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor mostra que o significado da existência do monumento vai muito além do turismo: ele é um Santuário, um local sagrado símbolo nacional de fé e esperança. Essa esperança renovada será concretizada através de atendimentos, alimentação e atividades culturais para aqueles que mais precisam. O Cristo será representado por milhares de pessoas que podem realizar doações, atendimentos e serem presença de amor.



Todos os dias temos uma nova oportunidade de colaborar com o bem comum. Sejamos parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Devemos sempre alimentar o que é bom, e nos colocar a serviço do bem. Podemos cuidar da fragilidade de cada pessoa e ajudar a transformar a nossa Casa Comum. A proposta é se fazer presente a quem precisa de ajuda, independentemente de fazer parte ou não do círculo de pertença.

Jesus nos desafia a deixar de lado toda a diferença e, em presença do sofrimento, nos fazermos próximos a quem quer que seja. Para os cristãos, as palavras de Jesus têm ainda outra dimensão: implicam reconhecer o próprio Cristo em cada irmão abandonado ou excluído. Que do alto do Corcovado, o Cristo nos inspire cada vez mais a solidariedade fraterna.

