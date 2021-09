PADRE19SET - ARTE KIKO

Publicado 19/09/2021

Em poucos dias vamos celebrar os 90 anos do Cristo Redentor. Todo carioca têm uma relação com o monumento, nem que seja aquele momento de angústia em que olhamos para o alto e vemos os seus braços abertos a nos acolher. O monumento ao Cristo Redentor é um dos símbolos cristãos mais reconhecidos da humanidade.



Inserido na maior floresta urbana do mundo, une a expressão arquitetônica do mistério pascal e a paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Concebido originalmente no século XIX, o propósito do monumento era comunicar o cerne da mensagem cristã em uma linguagem universal. Após sua inauguração, em outubro de 1931, o monumento transcendeu o âmbito religioso, representando também a cultura brasileira para o mundo.



Na época, para a construção do monumento, Dom Sebastião Leme lançou uma grande campanha de arrecadação, que contou com a colaboração de diversas instituições e, principalmente, dos fiéis. Através de procissões nas ruas do Rio de Janeiro, onde foram usados lençóis como coletores, as pessoas contribuíram para que o monumento ao Cristo Redentor fosse construído, sendo inaugurado no dia 12 de outubro de 1931.



Da mesma forma que o monumento foi construído em colaboração e através do senso comunitário em 1931, o Santuário Cristo Redentor quer que cada pessoa no mundo que fez e faz parte desta história ajude a construir o maior acervo colaborativo digital do mundo.



Seja você também parte deste movimento unindo a sua história com a do monumento símbolo do nosso país. Mande a sua foto ou seu vídeo para o site acervo.santuariocristoredentor.com.br. Cristo Redentor 90 anos, você também faz parte dessa história!

Padre Omar