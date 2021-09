Alceu Valença - Divulgação/Leo Aversa

Depois de 38 anos da primeira gravação, a música 'Anunciação' viralizou por conta da cantoria quase que diária de Juliette Freire no 'BBB 21'. O cantor e compositor Alceu Valença ficou surpreso com a repercussão gigantesca, mas revelou que não recebeu um tostão com o 'novo' sucesso da canção. "De repente, saltou para 55 milhões de visualizações no YouTube e outras dezenas de milhões no Spotify, na Deezer e na Apple Music. Qual a explicação? Viral não tem explicação. Infelizmente não estou um real mais rico por causa desse 'boom'. As plataformas digitais remuneram muito mal os artistas. Mas, fico feliz com o sucesso e por atingir um público mais novo e também por ter ajudado a elevar o ânimo das meninas do futebol feminino.", revelou Alceu.



Ainda em entrevista a revista 29 horas, Alceu assumiu que com o avanço da vacinação e a flexibilização das restrições sanitárias, ele volta aos palcos, para shows no dia 25 de setembro em São Paulo (no Espaço das Américas) e nos dias 22 e 23 de outubro na capital fluminense (na casa de espetáculos Vivo Rio). "Estou ansioso para reencontrar a plateia.