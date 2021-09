Paulo Márcio - Paulo Márcio

Publicado 12/09/2021 06:00

Exatamente daqui a um mês, em 12 de outubro, o Cristo Redentor completa 90 anos. São nove décadas de braços abertos abençoando os brasileiros e acolhendo a todos. Comemoramos os 90 anos do monumento ao Cristo Redentor, construído e conservado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, em parceria com tantos benfeitores.



O Cristo Redentor é um dos símbolos cristãos mais reconhecidos da humanidade. Em 1921, o ‘Círculo Católico’ apresentou a ideia da construção do monumento, para a comemoração do centenário da Independência do Brasil. O projeto escolhido foi o do engenheiro carioca Heitor da Silva Costa: uma imagem de Jesus sobre um pedestal, segurando uma grande cruz com a mão esquerda, e o globo com a mão direita.



Mais tarde, Dom Sebastião Leme solicitou a Heitor da Silva Costa um novo projeto, com maior significado religioso, que pudesse ser observado a grandes distâncias: a própria estátua seria uma cruz, com o tronco ereto e os braços abertos, e o monte Corcovado, um enorme pedestal. A pintura da ideia coube ao brasileiro Carlos Oswald. O escultor francês Paul Landowski foi escolhido para completar o projeto.



Dom Sebastião Leme lançou uma grande campanha de arrecadação para a construção, e o monumento ao Cristo Redentor foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. Em 2006, o monumento se tornou Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor do Corcovado. O primeiro santuário a céu aberto do mundo, local onde a Igreja pode anunciar o Evangelho a todas as nações e também um altar onde são celebradas missas, casamentos, batizados e demais sacramentos.



Peçamos ao Cristo Redentor que inspire a todos que o visitam e veem, a terem sempre a certeza de que seus braços abertos em sinal de acolhida e de paz sejam uma realidade em nosso mundo.