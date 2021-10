PADRE3OUT - ARTE KIKO

PADRE3OUTARTE KIKO

Publicado 03/10/2021 06:00

A Festa dos 90 anos do Cristo Redentor será realizada de 12 a 16 de outubro, na Catedral do Rio de Janeiro, e terá como eixo norteador o Desenvolvimento Sustentável, desde a concepção, passando pela organização até as atividades. O Setor Cristo Sustentável estará presente através da Vila Sustentável e da Ação de Amor do Cristo Redentor, que inclui diversas parcerias e projetos sociais.



As ações da festa abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). A meta é deixar um legado socioambiental e educativo como referência para os cariocas. Administrado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor mostra que o significado da existência do monumento vai muito além do turismo: ele é um Santuário, um local sagrado que recebe peregrinos do mundo inteiro, e, desde a construção, é o símbolo nacional de fé e esperança.



Em 1980, quando o Papa João Paulo II visitou o Cristo Redentor, ele observou que o Rio de Janeiro é uma cidade na qual a arquitetura humana e a arquitetura divina convivem lado a lado. Esta realidade se torna evidente no alto do Corcovado, onde a natureza, criação de Deus, e a imagem do Cristo Redentor, criação humana, aparecem harmonicamente, como se o monumento pudesse ser compreendido quase como uma

extensão da montanha.



As atividades do Santuário Cristo Redentor do Corcovado mantêm uma importante preocupação com o bem-estar do ser humano e da Casa Comum, afinal trata-se do primeiro santuário católico a céu aberto no mundo, um lugar onde é possível estar em harmonia com Deus, com a natureza e com o próximo.

Padre Omar