Arte coluna Padre Omar 10 outubro

Publicado 10/10/2021 06:00

Está chegando a Festa dos 90 anos do Cristo Redentor! A grande celebração começa no Santuário Cristo Redentor na manhã do dia 12 de outubro, data em que se celebra o aniversário do monumento símbolo do Brasil e o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.



O arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, presidirá a Santa Missa e, ao final da celebração, será ministrada a Indulgência Plenária, concedida pelo Papa Francisco a todos os peregrinos do Santuário Cristo Redentor que seguirem as orientações próprias para consegui-la, no período de um ano.



Já a grande festa sustentável dos 90 anos do Santuário Cristo Redentor será realizada de 12 a 16 de outubro, na Catedral Metropolitana, no Centro do Rio. O eixo norteador é o Desenvolvimento Sustentável. A programação está no site oficial do Santuário Cristo Redentor (www.santuariocristoredentor.com.br).



O Setor Cristo Sustentável estará presente com a Vila Sustentável e o Ação de Amor do Cristo Redentor, que terá várias parcerias e projetos sociais. Haverá diversos serviços e atendimentos gratuitos voltados à população em situação de vulnerabilidade social, nas áreas de saúde, alimentação, cidadania e serviço social, e apresentações culturais, oficinas e assistência religiosa. No dia 12 de outubro, serão promovidas atividades para as crianças por também ser celebrado o Dia das Crianças.



As ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo da festa é deixar um legado socioambiental e educativo como referência para o povo do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Queremos ser extensão dos braços do Cristo Redentor que acolhe a todos sem distinção.



Chegou a hora de celebrarmos tudo o que Ele representa para o povo brasileiro!

Padre Omar