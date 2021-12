Arte coluna Padre Omar 19 dezembro 2021 - Arte Paulo Márcio

Publicado 19/12/2021

Hoje entramos na última semana do tempo do Advento, muito em breve celebraremos o Natal do Senhor. Mais do que arrumar a nossa casa, a ceia e os presentes, devemos estar com o nosso coração preparado para acolher o menino Jesus. A noite do Natal não pode se reduzir a uma festa onde as pessoas se reúnem, cheios de bons votos, mas pobres de fé.



Para que Jesus nasça em nós, devemos rezar. Não podemos nos deixar levar pelo consumismo. Essa agitação de fim de ano pode nos distanciar do essencial. O consumismo não está na manjedoura de Belém: nela há realidade, pobreza, amor.



Nesse sentido, a liturgia deste domingo põe em primeiro plano a figura de Maria na expectativa de dar à luz a Jesus, o salvador do mundo. Fixemos o olhar sobre ela, modelo de fé e de caridade. O anjo Gabriel revelou à Maria que Isabel esperava um filho e já estava no sexto mês de gestação.

Então a Virgem, que acabara de conceber Jesus por obra de Deus, partiu às pressas de Nazaré, na Galileia, para chegar aos montes da Judeia, e se encontrar com a sua prima. O Evangelho da visita de Maria a Isabel, nos prepara para viver bem o Natal, nos comunicando o dinamismo da fé e da caridade.

Maria nos ensina o melhor jeito de acolher: estar atentos às necessidades dos irmãos, partir ao seu encontro, partilhar com eles a nossa amizade e ser solidários com as suas necessidades. O Natal está próximo. É tempo de nos aproximarmos do sacrário, do presépio, da manjedoura, e ficar atentos às necessidades do outro.

Padre Omar