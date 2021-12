PADRE5DEZ - ARTE O DIA

PADRE5DEZARTE O DIA

Publicado 05/12/2021 06:00

No domingo passado a liturgia nos convidou a viver o tempo do Advento e da expectativa da vinda do Senhor com atitudes de vigilância e de oração. Hoje, segundo domingo do Advento, nos é indicado o modo como fortalecer esta expectativa, empreendendo um caminho de conversão. Como guia, o Evangelho nos apresenta a figura de João Batista, que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai

as suas veredas!



Para preparar o caminho do Senhor que vem é necessário considerar as exigências de conversão. Antes de tudo, somos chamados a aterrar os vales produzidos pela frieza e pela indiferença, nos abrindo aos outros com os mesmos sentimentos de Jesus, isto é, com atenção fraterna. Não podemos ter um relacionamento de amor, de caridade, de fraternidade com o próximo se há “buracos”, assim como é difícil percorrer uma estrada com muitos buracos.



Depois, é preciso aplainar as asperezas causadas pelo orgulho e pela soberba. Quantas pessoas, talvez até sem se dar conta, são ásperas, não mantêm um relacionamento de cordialidade. É necessário superar isto através de gestos concretos de reconciliação com os nossos irmãos, de pedido de perdão das nossas culpas.



Devemos ser aquele que, como João Batista, abre caminhos no deserto, isto é, indica perspectivas de esperança até em contextos existenciais impenetráveis, marcados pela tristeza e pela derrota. Não podemos nos render diante das situações negativas; não devemos nos deixar submeter pela mentalidade do mundo, porque o centro da nossa vida é Jesus com a sua palavra de luz, amor e consolação.

Padre Omar