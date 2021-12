arte Paulo Márcio - arte Paulo Márcio

Publicado 26/12/2021 06:00

No clima de alegria que é próprio do Natal, celebramos neste domingo a festa da Sagrada Família. De fato, todos os presépios nos mostram Jesus com Nossa Senhora e São José, na gruta de Belém. Deus quis nascer em uma família humana, quis ter um mãe e um pai, como nós.



O Evangelho de hoje convida as famílias a descobrirem a luz de esperança que provém da casa de Nazaré, na qual se desenvolveu com alegria a infância de Jesus. O núcleo familiar de Jesus, Maria e José é para cada um de nós, especialmente para as famílias, uma autêntica escola de amor.



Do exemplo e do testemunho da Sagrada Família, podemos obter indicações preciosas para o estilo e as escolhas de vida. Nossa Senhora e São José ensinam a acolher os filhos como dons de Deus, a gerá-los e educá-los cooperando de forma maravilhosa na obra do Criador e doando ao mundo, em cada criança, um novo sorriso.



É na família unida que os filhos levam a sua existência ao amadurecimento, vivendo a experiência significativa e eficaz do amor gratuito, do respeito, da compreensão, do perdão e da alegria. A verdadeira alegria que se experimenta na família não é algo casual. É uma alegria fruto da harmonia entre as pessoas, que faz apreciar a beleza de estar juntos, de nos apoiarmos reciprocamente no caminho da vida. A família que vive a alegria da fé, comunicando-a espontaneamente, é sal da terra e luz do mundo, é fermento para toda a sociedade.



Hoje, rezemos por todas a famílias do mundo, especialmente por aquelas nas quais, por vários motivos, faltam a paz e a harmonia. E as confiemos à proteção da Sagrada Família de Nazaré.

Padre Omar