Saiba quais são os 50 jogos mais vendidos de todos os tempos

Os primeiros protótipos de videogames são datados dos anos 1960, mas o primeiro videogame comercializado foi o Magnavox Odyssey de 1971.



Desde então, essa forma de entretenimento eletrônico se expandiu e se tornou arte e esporte, e mesmo tão jovem, já se configurou como uma das indústrias mais lucrativas do mundo.



Baseado nas informações de vendas das fabricantes, listei os 50 jogos mais vendidos de todos os tempos. Descubra se o seu jogo favorito está entre eles:





1. Minecraft (2011) - 200 milhões de unidades vendidas

O campeão da nossa lista é um verdadeiro fenômeno. Desenvolvido pelo sueco Markus "Notch" Persson, todo o seu aspecto lúdico e de incentivo à criatividade cativou crianças e adultos do mundo todo. Ele também pegou carona no auge do YouTube, onde se popularizou.





2. Tetris (1984) - 170 milhões

Tetris por muitos anos ocupou o primeiro lugar dessa lista. Nascido nos computadores da antiga União Soviética, Tetris foi um marco dos videogames por conseguir transpor um mundo bipolar e conquistar o mundo. O jogo já recebeu diversas conversões para todas as plataformas possíveis.





3. Grand Theft Auto V (2013) - 130 milhões

A franquia GTA é um sucesso absoluto, mas na sua quinta versão esse sucesso se superou. GTA V foi lançado em 2013 para PS3 e Xbox 360, foi convertido para os PCs e foi convertido para a geração seguinte de consoles (PS4 e Xbox One), sempre marcando presença no top 10 de vendas de cada ano. Agora já foi prometido um relançamento para PS5 e Xbox Series X e parece que o sucesso só cresce.





4. Wii Sports (2006) - 82 milhões

O Nintendo Wii foi um console muito bem sucedido que trouxe como premissa os controles com detecção de movimento. Isso foi suficiente para que o console fosse o mais vendido de sua geração. O jogo que acompanhava a maioria das unidades era o Wii Sports que, através de atividades esportivas, mostrava a capacidade dos sensores de movimento do Wii. Todo esse sucesso fez com que ele ocupasse a quarta posição.





5. PlayerUnknown’s Battlegrounds (2017) - 70 milhões

PUBG, como é conhecido, foi o jogo que popularizou o gênero Battle Royale, que hoje é um dos mais procurados pelos gamers. Hoje PlayerUnknown’s Battlegrounds é um dos maiores responsáveis pelo aquecimento da cena dos eSports pelo mundo.





6. Super Mario Bros. (1985) - 48 milhões

Um verdadeiro clássico. Super Mario Bros. ditou regras para todo o gênero plataforma. Ele foi um dos responsáveis pela mudança da experiência dos arcades para algo novo e casual.





7. Pokémon Red/Green/Blue/Yellow (1996) - 47 milhões

Quando o Tetris de Game Boy deixou de ser novidades, a Nintendo precisava de um novo jogo que vende-se o console portátil. Foi aí que entrou a franquia Pokémon que não só vendeu muitos Game Boys, mas está aí até hoje dominando todos as mídias possíveis.





8. Wii Fit e Wii Fit Plus (2007) - 43 milhões

Nem só de esportes vivia o Wii. Wii Fit trouxe atividades como Yoga, treinamento muscular e aeróbica para o console com detectores de movimento da Nintendo. Com essas funcionalidades os gamers encontraram uma forma de se exercitar e se divertir. O jogo também acompanhou versões do console que trazia a famosa Wii Balance Board.





9. Pac-Man (1980) - 39 milhões

Pac-Man foi inovador, sendo um dos primeiros jogos a apresentar um protagonista com nome e carisma. Foi primeiro jogo que originou um merchandising massivo, com camisetas, copos de café, pelúcias, lençóis, cereais, jogos de tabuleiro e livros.





10. Mario Kart Wii (2008) - 37 milhões

A franquia de jogos de corrida com personagens da Nintendo nasceu sem muita expectativa no Super Nintendo e hoje ocupa as listas dos mais vendidos de todas as gerações. Sempre recebendo novas versões, teve na versão de Wii seu maior sucesso em vendas, ocupando o décimo lugar.







Veja abaixo os outros 40 jogos da lista:



11. Mario Kart 8/Deluxe (2014) - 33 milhões

12. Wii Sports Resort (2008) - 33 milhões

13. Red Dead Redemption 2 (2018) - 31 milhões

14. New Super Mario Bros. (2006) - 30 milhões

15. Terraria (2011) - 30 milhões

16. New Super Mario Bros. Wii (2009) - 30 milhões

17. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) - 30 milhões

18. Diablo III e Reaper of Souls (2012) - 30 milhões

19. Pokémon Gold/Silver/Crystal (1999) - 29 milhões

20. Duck Hunt (1984) - 28 milhões

21. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) - 28 milhões

22. Wii Play (2006) - 28 milhões

23. Grand Theft Auto: San Andreas (2004) - 27 milhões

24. Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) - 26 milhões

25. Call of Duty: Black Ops (2010) - 26 milhões

26. Grand Theft Auto IV (2008) - 25 milhões

27. Pokémon Sun/Moon/Ultra Sun/Ultra Moon (2016) - 24 milhões

28. Pokémon Diamond/Pearl/Platinum (2006) - 24 milhões

29. Call of Duty: Black Ops II (2012) - 24 milhões

30. FIFA 18 (2017) - 24 milhões

31. Kinect Adventures! (2010) - 24 milhões

32. Sonic the Hedgehog (1991) - 23 milhões

33. Nintendogs (2005) - 23 milhões

34. Mario Kart DS (2005) - 23 milhões

35. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) - 22 milhões

36. Pokémon Ruby/Sapphire/Emerald (2002) - 22 milhões

37. Borderlands 2 (2012) - 22 milhões

38. Super Mario World (1990) - 20 milhões

39. Frogger (1981) - 20 milhões

40. Grand Theft Auto: Vice City (2002) - 20 milhões

41. Lemmings (1991) - 20 milhões

42. The Last of Us (2013) - 20 milhões

43. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) - 19 milhões

44. Brain Age (2005) - 19 milhões

45. Super Mario Bros. 3 (1988) - 19 milhões

46. Call of Duty: Ghosts (2013) - 19 milhões

47. Super Smash Bros. Ultimate (2018) - 18 milhões

48. Mario Kart 7 (2011) - 18 milhões

49. Super Mario Land (1989) - 18 milhões

50. Gran Turismo 4 (2004) - 17 milhões