Os eSportes chegaram aos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro Reprodução

Por Caio Hansen

Publicado 27/11/2020 19:37

O preconceito com os eSportes no Brasil ainda é grande, mas aos poucos os jogos eletrônicos tem conquistado seu espaço, movimentando cifras milionárias e com representantes nacionais reconhecidos internacionalmente.



Reparando essa realidade, e sabendo do seu apelo entre os jovens, a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado do Rio de Janeiro, inseriu os eSportes como nova modalidade nos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro.



“Os esportes eletrônicos têm se tornado cada vez mais procurados entre os adolescentes e jovens. A modalidade on-line é uma das novidades dos Jogos Estudantis, e permite a participação do atleta em qualquer município de nosso Estado. Além disso, o eSports já não é mais apenas uma diversão, pois há campeonatos profissionais e muitos atletas que já o praticam como profissão”, ressalta o Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Leandro Alves.



Jovens atletas de 12 a 17 anos, incluindo PCD's, poderão participar de competições de Xadrez, Fifa 2020, Fortnite e Clash Royale. As competições serão on-line, o que facilita na realização do evento durante a pandemia do COVID-19.



“O evento será um marco em um momento em que tantas atividades estão restritas. O eSports, assim como a corrida virtual e a ginástica rítmica, terão suas competições on-line. Para as presenciais, serão seguidos protocolos alinhados com as federações esportivas e respeitando as orientações dos Decretos Estaduais”, afirma a coordenadora dos Jogos Estudantis, da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Priscilla Honório.



As inscrições são gratuitas e ainda podem ser feitas para algumas modalidades, através do site www.jogosestudantisrj.com.br, com autorização de um responsável técnico e legal, não sendo mais necessária inscrição direta da escola. Os Jogos Estudantis são realizados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, e conta com co-realização da Spiridon e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.



Confira abaixo as datas das competições:



Novembro e Dezembro:

- Skate (12 a 17 anos) - 28/11

- Corrida Virtual - 28/11 a 19/12



Dezembro:

- Surf (15 a 17 anos) - 05 e 06/12

- Handbeach (15 a 17 anos) - 05 e 06/12

- Natação (15 a 17 anos, também PCD) - 06/12

- Ginástica Rítmica Virtual (12 a 17 anos) - 06/12

- eSportes - Xadrez, Fifa 2020, Fortnite e Clash Royale (12 a 17 anos, também PCD) - 07 a 11/12 e 14 a 18/12)

- Atletismo (15 a 17 anos, também PCD) - 11 a 13/12

- Basquete 3x3 (15 a 17 anos) - 12 e 13/12

- Fut 7 (15 a 17 anos) - 17 a 20/12

- Vôlei de Praia (15 a 17 anos) - 19/12

- Tênis de Mesa (15 a 17 anos) - 20/12