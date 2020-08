Conheça a trajetória de Ayrton Senna nos videogames

No dia 1º de maio de 1994 perdemos Ayrton Senna, um dos nossos maiores ídolos no esporte. O tricampeão - que moldou toda uma geração e a forma como a F1 é vista hoje -, era muito mais do que um grande atleta, Senna foi um ícone pop em seu tempo.



Idolatrado do Brasil ao Japão, o piloto também virou personagem de desenhos animados e histórias em quadrinhos, aqui e na terra do sol nascente. Com tudo isso, era normal que ele tivesse uma trajetória nos videogames também.





Ayrton Senna's Super Monaco GP II



Não é possível começar de outra forma a trajetória de Senna nos videogames. Ayrton Senna's Super Monaco GP II (1992 - Mega Drive, Master System e Game Gear) é até hoje o jogo mais lembrado com a participação de Senna. Participação só não, em Super Monaco GP II Senna é o astro principal e tudo gira em sua volta. No game você é um piloto que precisa ascender no GP de Mônaco, com o objetivo de ultrapassar o maior piloto: Ayrton Senna.

Super Monaco GP II é a continuação da clássica franquia de arcades Monaco GP. A brasileira TecToy era quem distribuía os consoles da Sega por aqui e facilitou o acordo da empresa japonesa com Senna. O Piloto fechou uma parceria de exclusividade com a Sega e participou de todas as etapas do desenvolvimento do jogo. Toda essa história foi contada por Stefano Arnhold, presidente do conselho da Tectoy, no vídeo abaixo:

Antes da SEGA



Antes do acordo de Senna com a Sega em 1992, todos os jogos de F1 que saíram com parceria da FOCA (The Formula One Constructor´s Association - Associação dos Construtores da Fórmula 1) tinham todos os carros e pilotos oficiais, incluindo Ayrton. O destaque fica para: Overtake (Sharp X68000); F-1 Sensation (Famicom); F1 Circus 92 (PC Engine); Satoru Nakagima F1 Super License (Mega Drive); e F-1 Grand Prix 1 e 2 (Super Famicom).

O Sega Saturn homenageia o ídolo



Ayrton Senna Personal Talk: Message for the Future não é necessariamente um jogo. Lançado em 1995 para o Sega Saturn, se trata de uma homenagem interativa, com entrevistas, fotos e momentos marcantes do piloto. Uma merecida homenagem da Sega para seu ídolo, que saiu apenas no Japão.

Ayrton Senna Kart Duel



O PlayStation teve três títulos estrelados por Senna: Ayrton Senna Kart Duel (1996), Ayrton Senna Kart Duel 2 (1997) e Ayrton Senna Kart Duel Special (1999). Com diversas imagens, vídeos e frases que marcaram a história do piloto, a série de jogos se restringe à corridas de kart, onde Ayrton iniciou nas pistas.

Gran Turismo 6



Lançado em 2013 apenas para o PlayStation 3, Gran Turismo 6 teve parceria com o Instituto Ayrton Senna, que destinou parte dos lucros de vendas do game para a instituição. Além disso, em 2014, um pacote com conteúdo especial focado em Senna foi lançado, trazendo: novos modos de jogo, novas pistas; além de capacetes, trajes e carros usados por Senna.

F1 2019 Legends Edition



A série F1 da Codemasters costuma trazer carros clássicos em seus jogos, inclusive os pilotados por Senna. Mas a edição F1 2019 Legends Edition trouxe o duelo de Senna com Prost da temporada de 1990, em desafios que permitem você escolher entre pilotar a McLaren do brasileiro, ou a Ferrari do piloto francês.

Ayrton Senna nunca será esquecido. Como eu disse, entrou para a cultura pop. Assim como seu personagem Senninha ainda estrela desenhos animados e estampa pacotes de maçãs, podemos esperar uma vida longa de Ayrton nos games.