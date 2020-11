Aproveitando o timing do período eleitoral, confira um top 5 com alguns dos políticos mais curiosos do mundo dos videogames. Reprodução

Por Caio Hansen

Videogame, assim como qualquer forma de expressão artística, está totalmente ligado a política. Seja na crítica ao liberalismo mostrada em BioShock, ou no beijo entre duas mulheres que vimos em The Last of Us Part II.



Mas essa abordagem política também aconteceu de formas mais rasas e até cômicas. Afinal, assim como a vida imita a arte, a arte também é um espelho do nosso cotidiano.



Aproveitando o timing do período eleitoral, confira um top 5 com alguns dos políticos mais curiosos do mundo dos videogames. Me diz aí, você votaria em algum desses?

1. Mike Haggar (Final Fight)



Talvez o político mais famoso de nossa lista. Haggar é o prefeito de Metro City na série Final Fight. Quando sua cidade é atacada pela gangue Mad Gear - que sequestra sua filha -, ele tira sua camisa e vai para ação ao lado de Cody e Guy.

2. Solidus Snake (Metal Gear Solid)



A vida desse personagem é complicada assim como a política. Com o nome de George Sears, foi o 43º presidente dos Estados Unidos. Solidus Snake era também um clone do lendário Big Boss e chegou ao cargo mais alto dos EUA usando de sua genialidade.

3. The Boss (Saints Row IV)



A cômica série de jogos Saint’s Row apresenta um protagonista sem nome, mais conhecido como Boss, que em seu quarto jogo vira o presidente dos EUA. A primeira grande decisão que você toma no jogo é escolher entre curar o câncer ou acabar com a fome na Terra. Sentiu a importância do personagem?

4. Prefeito Tortimer (Animal Crossing)



O Prefeito Tortimer esteve em quase todos os jogos da franquia Animal Crossing, sempre dormindo em sua sala ou aparecendo em eventos. Qualquer semelhança com políticos da vida real é mera coincidência.

5. Steven Armstrong (Metal Gear Rising)



A série Metal gear gosta de um político como vilão. Em Metal Gear Rising, o ex-fuzileiro naval e senador Steven Armstrong, planejava concorrer ao cargo de presidente dos EUA. Em parceria com a empresa World Marshal, Steven raptou crianças e transplantou seus cérebros em ciborgues, que seriam então treinados para se tornarem super soldados. No final usou sua própria tecnologia para adquirir força sobre-humana e enfrentar nosso protagonista.