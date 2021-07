Publicado 17/07/2021 03:00

A assembleia decidiu, tá decidido. Apesar do placar apertado, 6 x 4, todos acataram sem nhenhenhém. Afinal, a democracia é o que rege as ações do esquadrão dos velhinhos do Principado da Água Santa. Agora, falta selar o compromisso, acertar pequenos detalhes e aguardar as instruções das autoridades sanitárias municipais. Nélson ficou encarregado de requisitar a velha Kombi, com pintura anos 70, a mais psicodélica do subúrbio carioca, para o transporte da rapaziada (?) até ao Cantinho das Concertinas, antro familiar típico português, no Cadeg, para a comemoração da decisão do grupo. Melhor explicar a coisa toda.



A assembleia, na casa do Fred, sem alguém como presidente, teve como relator o Ibiapina. Tudo para se tentar resolver um impasse que surgiu entre os veteranos do bairro. A vacina contra a gripe, anual, foi o tema do encontro para a importante decisão. Mas, antes ou depois das cervejas e bolinhos de bacalhau, lá em Benfica? Eis a questão. Adilsinho foi quem levantou a questão. Fred achou melhor ir garantir a vacina. Entenderam? Foi aí, então, que o grupo da segunda infância feliz partiu para a votação, tudo em turno único. Nada de voto secreto, ou em branco, ou mesmo nulo, tudo ali, na bucha.

Detalhe importante: esqueceram das mulheres. A Kombi psicodélica (a pintura tem como tema o Festival de Woodstock, lembram?) não suportaria 20 pessoas em uma só viagem até ao posto de saúde. Mas, logo foi resolvido o impasse. Duas viagens. primeiro as damas (só para as vacinas). A ida ao Cadeg foi marcada para depois da imunização (só para os homens). A pauta, também de suma importância, a ida até a Praia do Abricó, ali no Grumari, ficou para ser discutida em dezembro, quando a temperatura no Rio é bem mais quente. Bem, devo confessar que, três dos dez do grupo, são considerados os mais assanhadinhos, apesar de desinformados ou fora da atualidade.. Eles sugeriram, pasmem, ir para a Boate Oba Oba, a falecida casa de espetáculos do também, infelizmente, falecido, Sargentelli, o Rei das Mulatas! Caramba, a boate fechou nos anos 70... Foi difícil convencer os meninos (?) que tudo ficou, ou desapareceu, em um passado distante.



Cá entre nós, amigas e amigos, tenho dúvida que esses companheiros saibam que a ditadura militar acabou no Brasil, que o Fusca saiu de linha ou, até mesmo, que já inventaram o Viagra. Mas, engraçado, receberam a CoronaVac, usam máscaras, e bebem cerveja. Desconfio, porém, que ainda usem cueca samba canção. Prometo jamais revelar os nomes dos companheiros.



O Júlio, mecânico de confiança do bairro, já se comprometeu em fazer a manutenção da Kombi e preparou uma surpresa. Ele me confidenciou, com exclusividade, que vai instalar compartimentos para kits de primeiros socorros, incluindo cilindro pequeno de oxigênio, estetoscópio, aparelho para verificação de pressão arterial, álcool, algodão, luvas, máscaras e rádio UHF/VHF para comunicação em locais onde celulares não funcionam. Júlio até me explicou que fará palestras para esclarecer o manuseio de certos equipamentos de salvamento. Vou aproveitar essa ocasião e mostrar que o consumo de Castanha do Pará é excelente para proteção da próstata e do coração, fortalece unhas e cabelos e ainda fornece vitaminas do Complexo B e E. Ah, ainda baixa o colesterol.



São ricas em proteínas, fibras, selênio, magnésio, fósforo, zinco. Fácil de explicar tantos cuidados: a presença do grupo da segunda infância na Praia do Abricó...