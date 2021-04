Pesquisa científica é o caminho para encontrar cura da covid-19 e outras doenças. Michel Monteiro

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 20/04/2021 05:00

Um segredo começa a ser desvendado. Não se divulgou antes por causa das cláusulas de confidencialidade entre a prefeitura de Campos, a Santa Casa de Misericórdia e o Instituto Galzu. A Anvisa liberou o início da fase 3 de testes em humanos de um medicamento que pode combater a Covid-19 de forma eficaz. A fórmula já passou com sucesso e segurança pelas fases 1 e 2. O estudo com o medicamento Azvudine começou a ser desenvolvido em 2008 para o tratamento do HIV, e quando do surgimento da Covid no final de 2019, a equipe usou o mesmo princípio ativo e teria funcionado para infectados de Covid, segundo os pesquisadores envolvidos no trabalho.



AINDA EM FASE DE PESQUISA



Um artigo, publicado na Revista Nature, revista científica britânica, com o título: "Azvudine (FNC): um candidato clínico promissor para tratamento da Covid-19", já aponta a eficácia do medicamento levando esperança para os pacientes acometidos pela doença. Para o estudo, os agentes irão até os hospitais onde estão internados pacientes com Covid para identificá-los e convidá-los para o estudo e será feita a coleta de exames e elegibilidade àqueles que aceitarem. Em seguida, serão transferidos para a Santa Casa de Misericórdia, onde serão acompanhados pela equipe do estudo. O uso do medicamento apresenta efeitos colaterais leves, como febre, dor de cabeça, tonturas, vômitos, náuseas e diarreia. Para participar da fase 3 do estudo, os pacientes contaminados pela Covid-19 são convidados e só participam os que aceitarem. Nunca é demais informar que as formas de prevenção da Covid-19 são a vacinação, que ainda não chega em doses suficientes para toda população, e o isolamento social, evitando assim o contágio. Também, recomenda-se o uso da máscara facial, uso de álcool 70% e o distanciamento entre as pessoas.

Novas prioridades

O deputado Dionísio Lins (Progressista) apresentou projeto de lei na Assembleia Legislativa que dá prioridade de vacinação, em caráter excepcional, para funcionários de farmácias, caixas de supermercados, radialistas, jornalistas, repórter-cinematográfico e fotográfico, motoristas de ônibus e demais profissionais que atuam no transporte que estejam comprovadamente em exercício de suas funções independente da faixa de idade.

Cidadania na veia

Dois jovens estudantes de Engenharia da Politécnica da UFRJ, Francisco Victer e Yan Monteiro, fundadores da iniciativa "Engenheiro da Cidade", se dedicam a criar projetos de melhoria para o poder público do Rio fazer intervenções. Um dos mais bem sucedidos é o da reforma do Parque Marcelo de Ipanema, na Ilha do Governador, que foi criado 1995, que está atualmente totalmente abandonado.