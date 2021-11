Policia - Vereador de Caxias e PMs são presos por agiotagem e extorsao. Operaçao conjunta da Polícia Civil com o Ministerio Publico investiga quadrilha que emprestava dinheiro com juros abusivos como contrapartida. Carlinhos da Barreira (MDB), vereador de terceiro mandato, e acusado de fazer parte do esquema. Os presos e o material apreendido foram levados para a Cidpol, no Jacare, zona norte do Na foto, 3 sargendo Ricardo Silva dos Santos. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Policia - Vereador de Caxias e PMs são presos por agiotagem e extorsao. Operaçao conjunta da Polícia Civil com o Ministerio Publico investiga quadrilha que emprestava dinheiro com juros abusivos como contrapartida. Carlinhos da Barreira (MDB), vereador de terceiro mandato, e acusado de fazer parte do esquema. Os presos e o material apreendido foram levados para a Cidpol, no Jacare, zona norte do Na foto, 3 sargendo Ricardo Silva dos Santos.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/11/2021 11:00

Quase um mês depois da prisão do vereador de Duque de Caxias Carlinhos da Barreira (MDB) , cresce a pressão para que o Conselho de Ética da Câmara arrume um espanador — e tire o pó que acumula sobre o processo de cassação do político. O terceiro vereador mais votado em 2020 foi acusado de chefiar uma quadrilha de agiotas, lavagem de dinheiro e fraude à licitação.