Empresas de ônibus querem barrar licitação da bilhetagemarquivo O Dia

Publicado 17/11/2021 09:00

A Câmara do Rio aprovou na terça-feira (16) , em uma raríssima unanimidade, a possibilidade de subsidiar parte das passagens dos ônibus e de contratar diretamente os funcionários em caso de problemas com a concessão. Mas a festa na Cinelândia não tardou a azedar: logo depois da sessão, os vereadores descobriram que os consórcios responsáveis por operar os transportes na cidade foram à Justiça para tentar barrar a licitação da bilhetagem eletrônica. Pelo sistema atual, as próprias empresas de ônibus controlam os dados gerados pelas catracas — daí o motivo de tantas referências a uma "caixa-preta" no setor.

Na liminar, os autores argumentam que perderão direitos sem indenização, chamando o certame, marcado para dezembro, de "cavalo de pau normativo". Mas quem cantou pneu foi Luiz Ramos Filho (PMN), da Comissão de Transportes, ao saber do processo: "os empresários só querem o filé mignon. Dessa forma, não terão o apoio da Câmara".





Da base à oposição em uma legislatura

Aliás, nos muitos discursos que antecederam os votos favoráveis, não faltaram elogios rasgados à secretária Maína Celidônio — e críticas ferozes à gestão anterior, inclusive por quem fez parte da base de Marcelo Crivella. Felipe Michel (PP), que integrou o primeiro escalão na pasta de Envelhecimento Saudável — relatou, em tempos passados, não saber "mais o que fazer para cobrar". Já Willian Coelho (DC) perdeu as contas de quantos passaram pela cadeira. "Cada mês era um secretário que sentava à nossa frente", ironizou.

Um show nem um pouco belo

O secretário de Transportes de São Gonçalo, o ex-PM Fábio Lemos, foi parar na 73ª DP na semana passada, depois de se meter em uma confusão no show do cantor Belo, na Porto da Pedra — com direito a lesão corporal recíproca.

Fiscalização "youtuber"

Ainda na cidade, o vereador Glauber Poubel tomou uma carraspana do prefeito Capitão Nelson depois de começar a fazer inspeções semelhantes às do irmão, o deputado Filippe Poubel. Resultado: o belicoso ameaça ir para a oposição.

Picadinho

O Instituto Gourmet de São Conrado realiza quinta agora uma oficina de culinária low carb, com duração de quatro horas, a preços populares. Inscrições: 96709-7580.

Há 20 meses de portas fechadas, o Cine Bardot, tradicional em Búzios, faz financiamento coletivo online.

Amanhã, Paracambi recebe o Ônibus Lilás, com serviços gratuitos para mulheres e palestras sobre prevenção à violência.

No sábado (20), às 17h, O saudoso Belchior será homenageado no "Sarau Poético - Viver é melhor que sonhar", no YouTube, no link: https://youtu.be/a_Tv00pvPPI.