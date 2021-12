O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) - Foto: Jheyce Correia

Publicado 29/12/2021 09:00

Antes de se tornar prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, 48, passou a vida profissional na iniciativa privada. Em vias de completar seu primeiro ano de gestão, ele fala, nesta entrevista exclusiva ao jornal O DIA, sobre as dificuldades que encontrou ao passar para o setor público, e como a experiência anterior influencia seu modo de administrar. À frente de uma cidade com 45 mil habitantes — mas que chega a cerca de 500 mil durante a alta estação — Magno ressalta a importância do turismo para a cidade e de pensar em alternativas às receitas da exploração do petróleo: "Precisamos identificar o futuro do município: o que vai fomentar a continuidade?".

O DIA: O senhor chegou ao poder público sem qualquer experiência prévia no setor. Quais as principais dificuldades até agora?

MAGNO: Nossa maior dificuldade foi a falta de transição. Depois de ganhar a eleição, tentamos uma conversa com os antecessores, mas não conseguimos. Quando chegamos, havia contas vencendo, o 13º de 2017 em atraso, e precisávamos lidar com problemas como abrir conta bancária. Ainda estou aprendendo a lidar com o setor público; todo dia é um aprendizado. Mesmo assim, pagamos quase R$ 20 milhões de dívidas e liberamos o CAUC, o que significa que começamos a receber o Fundo de Participação dos Municípios.

Como a sua experiência no setor privado tem influenciado a sua gestão?

Na área privada, sua produção vai determinar o quanto pode ser gasto. Então, naturalmente já seguro as despesas: dinheiro na mão é vendaval. Além disso, sabemos que os gerentes têm que andar juntos para manter a engrenagem rodando. É assim na prefeitura, com todas as secretarias unidas, minimizando a briga de egos. E temos sido bem sucedidos nessa questão. Também fazemos pesquisas de dois em dois meses para entender as prioridades do povo e dar direcionamento.

O senhor realmente pretende fazer o festival de verão?

O principal do processo já está licitado. Claro que dependemos do governo do estado e das condições da pandemia, então o planejamento não é o ideal. Mas vamos ter fogos sim, enquanto outras cidades desistiram por medo de aglomeração.

Pouco tempo depois de ter sido eleito, o senhor se filiou ao PL. Estar no mesmo partido do governador fez diferença?

Não teve briga com o Solidariedade: no fim, todo mundo é amigo. Mas fiz o que entendi que seria melhor para Arraial. O diálogo com o governador Cláudio Castro é muito bom, sou atendido sempre que peço uma reunião. Chegamos a mais de 500 mil habitantes no verão, então precisamos do apoio do Estado, por exemplo, para aumentar o efetivo da PM. Também recebemos a primeira obra deste governo, que foi a contenção na Prainha.

A que o senhor atribui o destravamento de obras, como esta mencionada pelo senhor?

Já existia um pedido ao governo anterior — inclusive uma liminar, que poderia ter sido contestada. A questão é saber com quem falar. Em uma conversa com o governador, ele imediatamente viu a importância da obra e encaminhou o pleito ao DER. Foram sete ou oito meses de trabalho, e a inauguração está prevista para 20 de janeiro.

Quais são os planos para o setor do turismo recuperar o fôlego?

A área hoteleira e o comércio estão muito otimistas. Temos o maior índice de vacinação da região, com 80% das pessoas já com a segunda dose, e vamos aderir ao Proeis, para termos 48 policiais militares a mais nas ruas por dia. Queremos mudar a forma de fazer turismo, dando estrutura às praias: hoje temos passeios de barco, mas sem área coberta, por exemplo. Também queremos atrair resorts para áreas não exploradas, mas de forma sustentável, aumentando o ICMS Verde.

Quais as alternativas para Arraial do Cabo não depender dos royalties?

Os royalties vão acabar, só não sabemos quando. Precisamos identificar o futuro do município: o que vai fomentar a continuidade? Além do turismo, também investimos em esporte e educação. Em 2022, vamos licitar a construção de uma estrutura de apoio aos esportes náuticos, para atrairmos campeonatos. E também queremos faculdades que movimentem o município.