Última sessão da Assembleia Legislativa do Rio em 2021 - Rafael Wallace / Alerj

Última sessão da Assembleia Legislativa do Rio em 2021Rafael Wallace / Alerj

Publicado 04/01/2022 15:42

A batalha marcada para esta quarta-feira (05), na Carioca, vai dar um gostinho do que vem pela frente neste ano eleitoral. Na sessão extraordinária convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), para analisar um veto do governador de Cláudio Castro (PL), quem vai estar na linha de frente são os deputados licenciados para assumir cargos no Palácio Guanabara.