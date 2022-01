O delegado William Pena é o novo presidente do Detro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

O delegado William Pena é o novo presidente do DetroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/01/2022 08:00

A escolha do delegado William de Medeiros Pena Junior, nomeado no Diário Oficial de terça-feira (04) , para chefiar o Detro, não é à toa. A estratégia é aproximar a Polícia Civil e o órgão que monitora o transporte intermunicipal de cargas e passageiros — e, com o alinhamento, intensificar as ações contra um dos principais braços das milícias: as vans irregulares.