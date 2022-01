Talita Galhardo, subprefeita de Jacarepaguá - Divulgação

Publicado 05/01/2022 14:26

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, testou positivo para a Covid-19. Vacinada, ela usou os stories de seu perfil do Instagram para fazer o anúncio na manhã desta quarta-feira (5). Galhardo disse que foi a uma unidade da prefeitura para fazer o teste, agradeceu ao secretário de Saúde Daniel Soranz e falou que está cumprindo os protocolos.



“Graças à vacina, com certeza, eu estou com sintomas mais leves”, falou. “Vacinem, se cuidem, isso é bem sério. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou de volta”.



Talita Galhardo aproveitou para divulgar um novo projeto da pasta, que acontece hoje nas ruas de Jacarepaguá.



Coincidentemente — ou não — ontem, no Twitter, ela escreveu um post estimulando os cariocas a se vacinarem.