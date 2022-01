Mercado Municipal do Rio de Janeiro (Cadeg) - Divulgação

Publicado 06/01/2022 11:00

O Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara — o querido Cadeg — comemora60 anos em 2022. E a celebração começa amanhã, a partir das 9h. Quem vai estar por lá é o vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), que quer botar em pauta um projeto para destombar o local, a pedido dos comerciantes. Aliás, foi o pai de Rafael, Aloisio, quem propôs à Câmara dar à área o título de Mercado Municipal do Rio. Uma das formas de festejar o aniversário com os clientes será a oferta de produtos por R$ 60.