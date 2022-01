O ex-deputado Janio Mendes está rindo à toa com as críticas ao adversário da Região dos Lagos, Doutor Serginho: na votação da última quarta-feira (05), o secretário de Ciência e Tecnologia votou com o governo para manter o veto a trechos da lei do lei do Sistema de Proteção Social dos Militares — e contra as reivindicações do pessoal que foi à Alerj acompanhar a sessão. O bolsonarista foi um dos que rachou a bancada da bala