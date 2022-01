Análise de vetos do governo deixou a bancada da bala dividida - Rafael Wallace / Alerj

Análise de vetos do governo deixou a bancada da bala divididaRafael Wallace / Alerj

Publicado 07/01/2022 09:00

A bancada da bala da Assembleia Legislativa já começou a avaliar os despojos de guerra depois da vitória de Cláudio Castro (PL), que manteve o veto a alguns benefícios direcionados a bombeiros e policiais militares. Mesmo correndo o risco de retaliação, a turma que votou contra o governo está animada: eles acham que se consolidaram como interlocutores com as tropas. E que, portanto, não vão perder o bom trânsito com o Palácio Guanabara. De quebra, ainda consideram ter fechado o flanco contra novos candidatos que poderiam surgir este ano, disputando os votos dos coturnos. Um dos que saiu mais chamuscados ao ficar ao lado do governo foi o sargento da PM Vandro Família (SDD), cuja última participação na Alerj foi um posicionamento contrário aos interesses de sua categoria profissional. Delegado Carlos Augusto (PSD), da Polícia Civil, também foi muito criticado — mas, em ano eleitoral, não quis arriscar seu quinhão.

Pranchetas aposentadas

As históricas pranchetas vão ficar no passado das vistorias da Secretaria municipal de Habitação e dar lugar a tablets. Um novo sistema digital vai facilitar ações de georreferenciamento e a identificação do morador com foto.

Picadinho

No próxima segunda-feira, 74 novos defensores públicos vão tomar posse e reforçar o atendimento gratuito à população do estado.

O projeto Arte Gerando Renda, no Caju, retoma as aulas no dia 11. Para participar das oficinas, é preciso estar vacinado.

Em homenagem a Octávio III, a Mostra do Filme Livre exibe, online e gratuito, do dia 10 ao 16, 30 filmes sobre a pandemia.

Hoje, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj vai receber a família do lutador de muay thai Vitor Reis de Amorim, morto em São Gonçalo.