Placar da votação que manteve o veto ao aumento de gratificação de praçasReprodução / TV Alerj

Publicado 05/01/2022 16:55 | Atualizado 05/01/2022 16:58

Com apenas duas ausências, a Assembleia Legislativa do Rio manteve a lei do Sistema de Proteção Social dos Militares do jeito que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro — sem os 150% de gratificação aos praças e os reajustes anuais, de acordo com o índice IPCA.