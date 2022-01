O atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 05/01/2022 09:00

Oficialmente, a sessão extraordinária da Alerj marcada para hoje — no meio do recesso parlamentar — vai analisar os vetos de Cláudio Castro (PL) a trechos da lei que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares. Porém, muito além da gratificação de policiais e bombeiros, o que está em jogo são as engrenagens das eleições. O presidente da Casa, André Ceciliano (PT), terá uma medida de seu poder com colegas. O chefe do Palácio Guanabara agrupou as tropas e exonerou todos os seis deputados que chefiam secretarias estaduais. A estratégia, elaborada no quartel de Rodrigo Bacellar, provocou desgaste: os suplentes se comprometeram a votar com o governo, dando ares ares de "teste de fidelidade" à manobra. E a bancada da bala — governista — fica na berlinda, pois não quer correr o risco de desagradar seus eleitores logo antes de pedir um novo voto de confiança. Há quem aposte que a batalha vai precipitar a busca por um adversário para o governador.





Cabo de guerra em São João de Meriti

O prefeito de Meriti, João Ferreira Neto, rompeu o ano já em disputa com a Câmara . Ontem, os parlamentares foram convocados para uma votação que bota uma corda no pescoço do alcaide: uma emenda ao orçamento de 2022 permite o remanejamento de apenas 5% dos recursos. Nos bastidores, fala-se em uma antecipação das urnas, já que o presidente do Legislativo apoia o deputado Júlio Lopes — e Dr. João quer eleger o genro, Márcio Reis. Didê nega: diz que o interesse dos vereadores é garantir o pagamento dos aposentados.





Saldo ambiental

O Reflorestamento Urbano plantou a primeira árvore do ano na segunda-feira, no Flamengo. Em 2021, foram 165 espécimes, em bairros como Tijuca, Urca e Botafogo, e 114 em 2020. O grupo quer atuar mais na Zona Norte.

Na espera pela medalha social

No ano em que comemora seu 75º aniversário, a Fundação Leão XIII está pensando em criar uma medalha de reconhecimento para aqueles que contribuem com as causas sociais. Agora, só falta o decreto do governador.

Picadinho

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) prorrogou, por mais 14 dias, as inscrições do edital "Povos Tradicionais Presentes RJ".

Nos dias 7 e 8, na Praça Getúlio Vargas (Nova Friburgo), de 10h às 16h, a CODECON presta serviços à população.

Bere e o fotógrafo Carlos Formiga abrem individuais dia 20, no Centro Cultural Correios. Curadoria: Carlos Bertão e EntreArte.

Uma viagem pelas primeiras décadas da história do Maracanã é a proposta da mais recente exposição virtual criada pelo Arquivo Nacional.