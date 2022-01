PGM abre processo seletivo para Estágio Forense no Rio. - FABIO MOTTA/PREFEITURA DO RIO

Publicado 17/01/2022 15:28

A Procuradoria Geral do Município do Rio (PGM Rio) anunciou nesta segunda-feira (17/01) o 41º processo seletivo de estágio forense – etapa da formação de advogados. Podem se candidatar às vagas alunos a partir do sétimo período da faculdade de Direito. As inscrições começaram hoje e terminam dia 2 de fevereiro.

O edital reserva 20% das vagas a candidatos negros e índios; 5% a portadores de deficiência, e 2% para estudantes com idade igual ou superior a 60 anos.



O edital com todas as informações para o processo seletivo está disponível no site da Procuradoria Geral do Município. Serão mantidos os critérios de admissão da última seleção. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail [email protected] O edital com todas as informações para o processo seletivo está disponível no site da Procuradoria Geral do Município. Serão mantidos os critérios de admissão da última seleção.

“Aqui na PGM, recebemos, só no ano passado, mais de 130 estagiários e acreditamos na importância desse processo. Os estudantes auxiliam procuradores das áreas especializadas, redigem peças, examinam autos e participam de audiências, entre outras atividades inerentes ao ofício da advocacia”, pontua o Procurador-Geral, Daniel Bucar.