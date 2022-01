Juninho do Pneu - O Dia

Publicado 18/01/2022 07:00

Não convide os federais Doutor Luizinho (PP) e Juninho do Pneu (DEM) para o mesmo palanque. O ex-secretário estadual de Transportes está tiririca com o colega de Congresso Nacional, que tem levado a melhor na disputa por cabos eleitorais em Nova Iguaçu. A baixa mais sentida foi a de Filipinho Ravis — presidente da Câmara municipal na legislatura passada, eleito com o apoio de... Juninho.