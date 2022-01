Publicado 18/01/2022 08:00

No Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa (21), Caxias vai ganhar um Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa (Navir) – o sexto do RJ e quarto da Baixada. Em 2019, traficantes armados destruíram um terreiro de Candomblé, no município, e ameaçaram atear fogo no local. Segundo o Instituto de Segurança Pública, os crimes de preconceito de cor, incluindo discriminação contra etnia e religião, no primeiro semestre de 2019 e 2021, subiram de 43 para 82.