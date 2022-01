Publicado 19/01/2022 08:00

Depois de ficarem parados na semana passada por causa do aumento dos casos de Covid-19, os castramóveis voltaram a rodar pela cidade do Rio. O vereador Luiz Ramos Filho (PMN), presidente da Comissão de Defesa dos Animais, comemora a chegada de mais um veículo para levar o serviço gratuito de castração dos bichinhos — de rua ou que moram com seus tutores — à população. Agora, são três carros no total, que funcionam como uma parcerias das universidades federais.