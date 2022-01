Vereadora Teresa Bergher - Divulgação

Publicado 20/01/2022 08:00

A cada dia aumenta a ansiedade dentro do Cidadania para que a vereadora Teresa Bergher defina se vai ou não se candidatar a federal. A todos os telefonemas dos correligionários, a parlamentar... desconversa. Em 2018, quando ainda estava no PSDB, ela recebeu 37 mil votos e ajudou a eleger Marcelo Calero — que está só esperando a janela eleitoral para se unir ao PSD de Eduardo Paes. Sem a dupla, o partido de Roberto Freire periga ficar sem um nome do Rio em Brasília.