Secretário de Planejamento Urbano do Rio de Janeiro, Washington FajardoAndré Vieira/Prefeitura do Rio

Publicado 19/01/2022 17:54

O secretário municipal de Planejamento Urbano Washington Fajardo resolveu dar um "passeio" em companhia um tanto inusitada nesta terça-feira (18). Ele se rendeu ao mundo dos efeitos do Instagram e publicou um vídeo utilizando um filtro do… Homem-Aranha. Tudo para promover o Reviver Centro, projeto de revitalização e incentivo a investimentos na área.



No post, ele surge agarrado ao super herói, que segura uma teia – exatamente como nos filmes. Ao longo do post, Fajardo convida o herói da Marvel para fazer um sobrevoo no Centro do Rio, listando atrações da região: o relógio da Central, a Avenida Rio Branco, o VLT e o Largo da Carioca.



“Homem-Aranha, vamos lá no Reviver Centro, dar uma balançada pelo Centro do Rio, que está ficando melhor”, gritava o secretário no vídeo publicado.



