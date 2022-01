Lula (PT) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/01/2022 19:12

Lula (PT) falou pouco. Mas deu o recado.

Em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (19), ao comentar o apoio a candidatos de outros partidos, ele disse que, no Rio, seu nome é o do deputado federal Marcelo Freixo (PSB). Nos últimos dias, as especulações em torno de uma candidatura ao Palácio Guanabara do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, dominaram as rodinhas políticas.

"Nós defendemos a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro", declarou, sucintamente.

E logo em seguida partiu para outro vespeiro, o Maranhão. Na terra de Gonçalves Dias, o governador Flávio Dino (PSB) tem como pré-candidato à sucessão o seu vice, o tucano Carlos Brandão — contra o senador Weverton Rocha, que corre pela raia da esquerda, mas com o empecilho de ser do PDT de Ciro Gomes.

Esse detalhe, no entanto, não parece incomodar o ex-presidente:

"Ele (Dino) sabe que é difícil a gente apoiar o PSDB. Nós temos a candidatura do Weverton, então eles vão ter que se acertar lá para facilitar a nossa vida".