Trafegar ou ultrapassar pelo acostamento é infração gravíssima, com multa e sete pontos - Divulgação/CCR Nova Dutra

Publicado 22/01/2022 09:00

A Secretaria Municipal de Transportes já está trabalhando para seguir os passos do Detran, e também aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica da Secretaria Nacional de Trânsito. Com a parceria, quem tem instalado o aplicativo Carteira Digital de Trânsito pode obter um desconto de até 40% nas multas. Porém, como apenas o órgão estadual já fechou a parceria, o alívio no bolso não chega à maioria das pessoas: as autuações mais frequentes são justamente as que são fiscalizadas pelos municípios. Segundo as estatísticas disponíveis no site do Detran, o principal motivo para a perda de pontos na carteira é o excesso de velocidade — autuado pela SMTR quando ocorre em vias da cidade; em segundo, vem o avanço de sinal vermelho; e depois, a soma de irregularidades relacionadas a estacionamento, como deixar o carro em cima da calçada ou em local proibido. E, para todos os fluminenses poderem pedir o desconto, cada um dos 92 municípios precisa aderir.





De Nilópolis pra Portugal

O morador de Nilópolis, na Baixada, Afranio Melo Jr., 30, ficou em primeiro lugar no 26° Prêmio Hernâni Cidade, concurso de contos da Câmara Municipal de Redondo, em Portugal. Ao todo, foram 300 escritores participantes.

Absorventes nas cestas básicas

Magé - um dos municípios mais pobres do estado - vai incluir três pacotes de absorventes nas cestas básicas de 3 mil famílias em vulnerabilidade cadastradas nos oito Centros de Referência de Assistência Social (CRAs). Em 2021, Bolsonaro vetou a distribuição desses itens, prevista no PL 4968/2019, a alunas de escola pública de baixa renda e a mulheres em situação de rua. Desde então, cidades e estados se mobilizam em favor da distribuição gratuita de absorventes.

Conexão Câmara-Estado em placa

Placa registra integrantes do Poder Executivo estadual... e vereador do Rio - Foto de leitor

Placa registra integrantes do Poder Executivo estadual... e vereador do RioFoto de leitor

Curiosidade da política: junto dos integrantes do Executivo estadual — o governador e o secretário de Esporte —, a placa de reinauguração do Campo Aroldo Nunes da Silva, na Vila Aliança, registrou o nome... do vereador Márcio Santos.





Picadinho

Hoje, as praias do Leme, Copacabana, Leblon e Ipanema recebem voluntários para preservação das orlas - será o primeiro Clean-Up Day aberto ao público do ano.

Na segunda (24), começam as inscrições para o pré-vestibular social do Colégio AZ, com 80 vagas na Tijuca e na Barra.

Começa, na terça (25), a exposição de Grauben e Francisco da Silva, na Galeria Evandro Carneiro, na Gávea.

Terça (25), 17h, tem live de lançamento de "As mulheres poetas na literatura brasileira", organizado por Rubens Jardim, no Instagram da Arribaçã Editora.