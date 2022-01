Primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio faz palestra gratuita - Michael Sasso

Publicado 24/01/2022 14:20 | Atualizado 24/01/2022 14:25

A primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a gaúcha Nora Esteves, apresenta, nesta quinta-feira (27), às 18h, uma palestra gratuita, na Sala Mário Tavares, no anexo do teatro.

O evento será gratuito e sujeito a lotação por ordem de chegada.

Uma das maiores artistas da sua geração, ela vai contar sua trajetória na dança, as transformações na carreira e o preparo físico e mental necessários.

Nora Esteves já se apresentou em diversos balés renomados, como O Lago dos Cisnes, Dom Quixote, O Quebra Nozes, La Bayadere, dentre outros, e também trabalhou com grandes coreógrafos internacionais.

Ela foi a primeira brasileira convidada a fazer parte do júri do Prêmio Benois de la Danse, em Moscou, no Teatro Bolshoi.