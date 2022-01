Cláudio Castro e Rogério Lisboa em visita a obras o Hospital Iguassú - Rafael Campos / Governo do RJ

Publicado 25/01/2022 07:00

O Segurança Presente será ampliado em Nova Iguaçu. Além do Centro da cidade e de Austin, o popular programa vai chegar a Miguel Couto em fevereiro. A demanda para aumentar a presença de agentes na área — com grande concentração de comércio — não é de hoje, e vem desde os tempos de Wilson Witzel. Vale lembrar que o prefeito Rogério Lisboa (PP) vem sendo cortejado para o cargo de vice na chapa pela reeleição do governador Cláudio Castro (PL).