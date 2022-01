Mensagem do vereador Márcio Ribeiro - Reprodução

Publicado 25/01/2022 11:00

Pessoas na lista de contatos do vereador Márcio Ribeiro (Avante) estão recebendo uma mensagem com o novo número do parlamentar, colocando à disposição do interlocutor não só a si mesmo, como também... os secretários municipais Pedro Paulo (Fazenda) e Guilherme Schleder (Esportes). Diz Ribeiro que o texto é destinado apenas a quem tenha participado de reuniões em que ele está acompanhado pelos citados integrantes do primeiro escalão, "para qualquer dúvida ou algum esclarecimento".