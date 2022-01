Prefeitura do Rio lança concurso Olhos de Ver - crédito: Alexandre Macieira/Riotur

Publicado 25/01/2022 13:47 | Atualizado 25/01/2022 14:06

A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, lançou uma nova edição do concurso de fotografia Olhos de Ver. As inscrições começaram nesta terça-feira (25) e vão até o dia 25 de março. Serão selecionadas 60 imagens para integrar uma edição digital de cartões postais do projeto.

Qualquer pessoa pode participar, enviando fotografias inéditas de prédios, espaços públicos, mobiliário urbano ou cenas do cotidiano, fotografados por inteiro ou no detalhe, localizados na região do Projeto Reviver Centro (Centro da Cidade e Área Portuária).

Aos interessados, basta acessar o site do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, conferir o regulamento e enviar a inscrição por Correios. Cada pessoa só pode participar enviando, no máximo, dez fotos.

Nas edições anteriores, foram selecionadas imagens de bens imateriais, obras de Burle Marx, entre outras.