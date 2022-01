Hospital Estadual Azevedo Lima - Divulgação

Hospital Estadual Azevedo LimaDivulgação

Publicado 26/01/2022 11:00

O passe do responsável pela parte médica do Hospital Azevedo Lima, em Niterói, está disputado. O ortopedista Marcus Dias chegou a ser convidado mais de uma vez para tomar conta do recém-municipalizado Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas recusou. O médico agora está cotado para levar seu jaleco a Brasília: com a dança das cadeiras prevista por conta do calendário eleitoral, ele assumiria uma das secretarias do Ministério da Saúde.