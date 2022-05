Carnaval na cidade de Nice, na Riviera, França - Reprodução / Instagram

Sede de um dos maiores carnavais do mundo, Nice, na França, quer um tempero carioca em 2023. Para comemorar os 150 da folia, a prefeitura negocia a ida de uma escola de samba — e as conversas incluem a possibilidade de um grupo de bate-bola. O entrave, no momento, são as datas: na Riviera, a festa vai de 10 a 23 fevereiro, enquanto, por aqui, o reinado de Momo é do dia 18 ao 23.