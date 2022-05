Rio capital da independência, coletiva do Prefeito Eduardo Paes, sobre o Projeto Rio da Independência, no palácio da cidade, Zona Sul, Botafogo. Na foto, Secretário de Governo, Marcelo Calero. - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 21/05/2022 07:00

O novo round da batalha entre Marcelo Calero (PSD-RJ) e a presidente do Iphan, Larissa Dutra, será no próximo mês. O órgão especial do TRF-1 vai julgar agravo na ação popular movida pelo federal para tentar tirar do cargo a nomeada de Bolsonaro, sob o argumento (acolhido pelo MPF) de a servidora não possuir os requisitos técnicos. Ela chegou a ser afastada, mas a liminar foi cassada.