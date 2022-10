Ações socioambientais marcam o dia de finados - foto de divulgação Riopae

Publicado 28/10/2022 12:55

No dia 2 de novembro, os principais cemitérios de São João do Meriti vão juntar atividades do tradicional feriado de Finados com ações socioambientais. Além de eventos religiosos, como missas e cultos, uma chuva de pétalas e uma programação musical vão consagrar a homenagem dos parentes e amigos aos entes queridos que se foram.

Na parte social, os que visitarem os cemitérios de Vila Rosali, São Lázaro e Éden, poderão ainda se submeterem à aferições de pressão e glicemia. Esses serviços serão oferecidos sem custo à comunidade de São João de Meriti durante o feriado.

A programação está envolvida também com o meio ambiente. Haverá distribuição de 3 mil mudas de árvores (Quaresmeira) aos visitantes e familiares, como forma de homenagear os seus entes queridos e ainda contribuir com o reflorestamento na cidade.



Vila Rosali

Um dos mais conhecidos da região, o de Vila Rosali, além dos tradicionais cultos e missas, contará com uma programação artística. Durante a missa da manhã, haverá apresentação do grupo musical Canção de Maria e um Quarteto de Cordas. Violinos também serão ouvidos entre os presentes, durante a peregrinação dos fiéis.

No final da manhã, o culto evangélico contará com a participação do grupo Ministério do Louvor IBB de Anchieta.



Cemitérios Lázaro e Éden

O Cemitério São Lázaro será ornamentado com balões brancos com mensagens de saudade. Já no cemitério do Éden, entre a programação, haverá a distribuição de flores.

Origem do Feriado

Desde os primeiros séculos, os cristãos já intercediam pelos falecidos, mas somente no século XIII, a data foi definida como 2 de novembro. A escolha pela Igreja Católica, deve-se ao fato de ser o dia seguinte ao de "Todos os Santos". No Brasil, o feriado foi estabelecido por lei em 2002. Entre os outros países que celebram o "Dia de Finados" estão: México, Espanha, Japão e Austrália. Em cada um desses lugares, os ritos são diferenciados e baseados em costumes e nas cultura locais.