Dentista palestrante Gilmar da Silva investe seu tempo em ações sociais em escolas públicasfoto de divulgação

Publicado 27/10/2022 10:37

Manter essa prática regularmente continua sendo a melhor forma de evitar problemas relacionados à saúde bucal. No entanto, muitos jovens, principalmente crianças, relutam em adotar o hábito. Ou, quando fazem, não têm muita paciência para realizar uma boa escovação. Um dentista vem ajudando a mudar essa realidade. Gilmar da Silva, CEO do consultório Restore Sorriso, encontrou nas palestras em escolas públicas uma forma de fazer os mais jovens entenderem a importância da higiene bucal.

“É muito comum atender crianças e adolescentes com os dentes em mal estado. Os jovens não têm noção de como isso pode prejudicá-los no presente e no futuro”, diz o cirurgião dentista.

Por meio do consultório, que fica no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista, Silva entra em contato com escolas para oferecer palestras gratuitas sobre como manter uma boa dentição.

Geralmente, as exposições são direcionadas a estudantes do ensino fundamental, pois, entre os jovens, o grupo que mais apresenta problemas relacionados à higiene bucal é composto por crianças de 6 a 12 anos.

“Na apresentação, procuro explicar como escovar os dentes corretamente e a importância de fazer isso pelo menos três vezes ao dia. Também ensino como usar o fio dental e enxaguantes bucais”, relata o dentista.

Segundo Silva, em algumas ocasiões, quando consegue fechar parcerias pontuais com empresas do setor de saúde bucal, a iniciativa também distribui escovas, pastas de dente e fios dentais aos estudantes.

“Faço isso com o maior prazer. Por enquanto, tenho palestrado, em média, em uma escola por mês. Espero aumentar esse número no ano que vem”, destaca o dentista.