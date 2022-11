Lula e Marina Silva - divulgação PT

14/11/2022

Lula chega ao Egito para participar da Conferência Mundial do Clima que conta com representantes de mais de 130 países, entre eles, o atual ministro do Meio Ambiente do Brasil - Joaquim Leite. Ou seja, paralelamente um contraponto com a gestão oficial ainda em vigência. Com a ausência de Bolsonaro e a visibilidade internacional do presidente eleito, o petista ofusca as atenções da comitiva do atual governo.

Acusado por Bolsonaro de oportunista e tomar posse antes do tempo, Lula aproveita a repercussão global do evento para anunciar ao mundo que o Brasil voltará ao trilho da sustentabilidade num momento em que as dados recordes de desmatamento e queimadas na Amazônia acabam de ser tabulados. Foram derrubados 904 KM quadrados. Ainda segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o IMPE, desde agosto o aumento é de 44,65%. Isso sem falar em outras vulnerabilidades, entre elas as queimadas, que até outubro já tinham aumentado 49,5% em relação aa ano passado. Enquanto Lula fazia a viagem intercontinental, o vice-presidente eleito, Geraldo Alkmin cobrou na tarde desta segunda-feira a confirmação desses dados e um relatório ao representante governamental para a transição, Ciro Nogueira e ao IMPE.

Preparando o terreno para a chegada de Lula, Marina Silva já estava por lá costurando os bastidores da COP 27. Durante parte das duas primeiras gestões Lula, entre 2003 e 2008, ela conseguiu à frente desta pasta, reduzir em 67% o desmatamento. Por enquanto, ainda como integrante da transição, já se reuniu com a vice-presidenta da Colômbia, Francia Marquez, o Ministro do Meio Ambiente do Reino Unido- Zac Goldsmith e o enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry.

Aproveitando a influência global da ambientalista, ela pode ser oficializada por Lula durante o evento das Nações Unidas, como a nova gestora ambiental do Brasil, assim como o anúncio do titular do ministério dos Povos Originais que o petista pretende criar em seu novo governo. É quase certo que este cargo seja ocupado Sônia Guajajara, líder indígena brasileira eleita Deputada Federal pelo PSOL.



Convidado de forma avulsa pela cúpula da conferência, como personalidade internacional, o discurso de Lula na COP 27 está agendado para a tarde desta quarta-feira. Ele aproveita a estada no Egito para encontros bilaterais com autoridades de outras nações. Entre elas: o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi.

Enquanto a maior floresta do mundo arde e é derrubada em níveis recordes, Lula vai aproveitar para a composição de uma frete suprapartidária com os gestores dos estados que fazem parte da Amazônia Legal. Ainda no Egito, terá uma reunião com os representantes desses estados que também fincaram presença na COP 27, alguns deles opositores e que trabalharam para a reeleição de Jair Bolsonaro. Entre os presentes os governadores: da Amazônia Waldez Góes (PDT-AP), Gladson Cameli (PP-AC), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), e Marcos Rocha (União-RO).

A expectativa é que esqueçam as divergências políticas e trabalhem em prol da floresta com a elaboração de um documento de intenção já nomeado de "Carta da Amazônia". Trata-se de uma composição conciliadora diante das divergências entre as partes. Um dos pontos mais difíceis de compor é com relação as acusações dos avanços do agronegócio em áreas da Amazônia Legal, já que parte desses governadores apoiam e contaram com financiamentos de grupos ruralistas.

O presidente eleito ainda vai participar do Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática.