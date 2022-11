Eriberto Leão, o Embaixador do Natal - foto de divulgação

Publicado 10/11/2022 21:18

Rio de Janeiro é o campeão entre os turistas para o feriado da Proclamação da República. A Cidade Maravilhosa é a mais procurada pelos clientes do aplicativo de reservas Booking. A nossa coluna repercutiu com Carlos Werneck, do Rio Convention & Visitors Bureau, que estima 90% de ocupação nos hotéis cariocas neste feriadão e o fomento das demais atividades turísticas locais.



Retomada pós Covid

O Ministério do Turismo divulgou dados que indicam um retorno muito positivo, com uma crescente de 10,6% este ano, superando os índices de pré-pandemia. Para o secretário de Turismo do estado do Rio de Janeiro, embora esse seja um feriado nacional, os turistas estrangeiros estão retornando pelo principal portão de entrada no Brasil que continua sendo à Cidade Maravilhosa.

“E isto se reflete nos 23% dos visitantes que vem ao Brasil passam pelo Rio. O desafio agora é reestruturar e ampliar a malha aérea que atende o Rio, devolvendo ao Galeão sua vocação de HUB internacional” explica Sávio Neves.

O feriadão possibilita o aumento do fluxo de visitantes antecipando o período do verão carioca.

“Feriados, em especial os prolongados, são um motor para o setor de turismo, e contribuem diretamente para o giro da economia local. Quando recebemos um visitante em nossa cidade, sabemos que ele vai frequentar bares e restaurantes, talvez passe por algum shopping e certamente vai visitar alguma atração turística. Avaliamos que a busca pela nossa cidade é reflexo de um trabalho intenso que realizamos junto ao trade e ao poder público para fortalecer a imagem do Rio de Janeiro como um destino de lazer e negócios. Os números que apontam a alta procura por reservas é um indicativo do retorno do Rio nos roteiros para viagens curtas.”, afirma Werneck

Top 5 entre os destinos maios buscados

Depois do Rio, estão entre os mais procurados: São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis. Completando os cinco lugares preferidos vem a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, única do ranking que não é capital de estado.

Segundo o Booking, no calendário de 2022, os brasileiros não puderam aproveitar tantos feriados prolongados. Por isso aproveitam o da Proclamação da República, em 15 de novembro, terça-feira, emendando a segunda com o fim de semana. Segundo pesquisa feita entre os usuários, 7 em cada 10 brasileiros (71%), alegam a importância de se afastarem das demandas e obrigações através das viagens. Foram 48.413 entrevistados em 31 mercados turísticos brasileiros.



Outros destinos

Campinas arregaçou as mangas e aproveita sua vocação para negócios. Essa cidade do interior de São Paulo promove o Eletric Experience. Oferece uma degustação aos visitantes que quiserem conhecer ou experimentar um teste drive com os 30 modelos diferentes de veículos elétricos, considerados bem mais sustentáveis do que os movidos aos combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.

Os reflexos positivos também são sentidos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. A estimativa, é de 200 mil passageiros circulem pelo terminal nesses cinco dias, com um total de duas mil operações com aeronaves.

“Embora Belo Horizonte seja um forte destino de negócios, são vários os atrativos turísticos que trazem visitantes à capital mineira. Um dos destaques é a culinária, que rendeu a BH o título de Cidade Criativa da Unesco pela Gastronomia", explica Patrícia Guedes, cofundadora do aplicativo Passagens Imperdíveis.

Outra vantagem de BH é a proximidade com as cidades históricas, de Ouro Preto, Tiradentes e São João Del Rei. É comum que turistas usem a capital como base para passeios a esses e outros destinos que compõem a famosa rota da Estrada Real.

Maria Fumaça

Programadas saídas extras com a tradicional Maria Fumaça mais antiga do Brasil em operação, que liga as cidades de São João Del-Rei a Tiradentes. São 12 km de extensão às margens da Serra de São José, região de rica diversidade ecológica e paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX.

A locomotiva a vapor entrou em operação pelas mãos de Dom Pedro II em 28 de agosto de 1881. Além dela, o Museu Ferroviário e a Rotunda, localizados na Estação de São João Del-Rei, são outras atrações que podem ser apreciadas pelos passageiros do trem turístico.



Já é Natal em Ouro Preto

A cidade histórica se antecipa e estreia neste feriadão a ampla programação do seu primeiro Festival Natal Luz, que promete atrair 50 mil visitantes até 8 de janeiro, com shows, oficinas e espetáculos gratuitos.

Montada uma megaestrutura na Praça Tiradentes, que inclui uma árvore com altura superior a um prédio de oito andares, totalmente iluminada.

“É a primeira vez que Ouro Preto recebe um projeto natalino expandido à abrangência estadual e nacional, o que fomenta, ainda mais, a geração de emprego e renda no município”, explica secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, Felipe Guerra.

O Natal Luz de Ouro Preto fecha o Ano da Mineiridade e abre as comemorações do bicentenário de elevação de Vila Rica para Imperial Cidade. Paralelo ao evento, a tradição de montar presépios da cidade chega a 50ª Edição do Concurso Nacional temático.



Embaixador do Natal

O ator Eriberto Leão foi nomeado Embaixador do Natal de Ouro Preto com a missão de divulgar o evento para todo o país. Será empossado neste sábado, subindo ao palco para cantar com a plateia.

"Eu fui convidado e claro que eu disse sim para esse importante evento. Para mim é uma grande honra, pois Ouro Preto é uma das cidades mais importantes do Brasil. Cidade que leva o título de patrimônio mundial. E eu estou pronto como embaixador para levar a mensagem desse lindo projeto para todo o Brasil", ressalta Eriberto.

Turismo de Luxo

Pesquisa do Anuário da BLTA (Associação Brasileira de Viagens de Luxo), elaborada em parceria com o Senac/SP, que aponta que este segmento faturou 1,8 bilhão de reais no ano passado, 50% superior ao registrado antes da pandemia. Para se destacar neste segmento, Campos de Jordão implementou uma ampla agenda de atrações. A programação inclui passeios pelas paisagens deslumbrantes, práticas de esportes, alta gastronomia... Além dos hotéis de luxo, destacam-se o retorno da procura pelas Casas de Veraneio.

“ A busca por experiências exclusivas em hospedagem, gastronomia e entretenimento, tem sido constante e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Também estamos nos adaptando às necessidades e desejos desses clientes, instalando abastecimento de veículos elétricos, charutaria, cavalos de raça, beach tênis, spa de luxo, por exemplo, cada vez mais comuns dentro desse perfil”, explica Aref Farkouh, proprietário do hotel Toriba.



Em meio a Serra da Mantiqueira, com localização privilegiada, o município está a apenas 160 quilômetros da capital Paulista e dos Aeroportos de Guarulhos e Congonhas, além da infraestrutura do Aeroclube de São José dos Campos, que está a 84 km da cidade e pode receber voos menores.